In Südfrankreich sind zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um sich für den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont einzusetzen.

Bei Puigdemonts Auftritt in der Stadt Perpignan nahe der spanischen Grenze versammelten sich nach Angaben der zuständigen Präfektur rund 100.000 Demonstranten. Die meisten Protestierenden waren aus Katalonien angereist, um den Separatistenführer zu unterstützen.



Puigdemont hatte 2017 die Unabhängigkeit der spanischen Region ausgerufen - gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid. Nach seiner Absetzung als Regionalpräsident von Katalonien ging er nach Belgien ins Exil, um einer Strafverfolgung in Spanien zu entkommen. Heute ist Puigdemont Mitglied des Europaparlaments und genießt deshalb als Abgeordneter Immunität.