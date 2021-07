Algeriens Präsident Tebboune hat die Freilassung zumeist junger Gefangener angeordnet, die im Zuge von Kundgebungen der Protestbewegung Hirak festgenommen worden waren.

Wie das Justizministerium in der Hauptstadt Algier mitteilte, wurden zunächst 18 Gefangene auf freien Fuß gesetzt. Weitere sollen demnach folgen, eine Gesamtzahl wurde nicht genannt. In Algerien werden regelmäßig am Vorabend des Jahrestages der Unabhängigkeitserklärung vom 5. Juli 1962 Gefangenene begnadigt.



Nach Angaben der algerischen Menschenrechtsorganisation CNLD sind derzeit rund 300 Personen im Zusammenhang mit den Hirak-Protesten inhaftiert. Die meisten wurden in den Wochen vor der Parlamentswahl im Juni festgenommen. Die Hirak-Bewegung war Anfang 2019 während des Aufstandes gegen den damaligen Langzeitherrscher Bouteflika entstanden. Die regierungskritischen Proteste dauern bis heute an.

