Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sollte nach Ansicht der UNO auch die weltweiten Anstrengungen zum Besiegen von HIV-Infektionen und Aids beflügeln.

Die Chefin des UNO-Programms für den Kampf gegen Aids, Byanyima, sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe bewiesen, dass die Wissenschaft in kürzester Zeit Lösungen hervorbringen könne und dass die Regierungen Ressourcen aufbringen könnten. Sie sei deshalb vorsichtig optimistisch, dass dies auch zur Beendigung der HIV-Pandemie möglich sei, so die Exekutivdirektorin von UNAIDS.



Vor fast genau 40 Jahren berichtete die US-Gesundheitsbehörde erstmals über die damals mysteriöse Immunschwächekrankheit. Kommende Woche wollen die Vereinten Nationen in New York bei einem Aids-Gipfel einen neuen Spendenaufruf starten.

