Elektronenmikroskopische Aufnahme des Affenpockenvirus (picture alliance / AP Photo)

Ein großer Teil der bislang bestätigten Fälle betrifft Männer, die mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatten. Unaids mahnt allerdings, dass die Krankheit durch engen Körperkontakt mit einer infizierten Person jeden treffen könne. Die UNO-Organisation befürchtet, dass Stigmata und Vorwürfe Wissenschaft und Fakten beeinflussen und ein Kreislauf der Angst entstehen könnte.

Deutsche Aidshilfe gegen falsche Schlussfolgerungen

Zuletzt hatte bereits die Deutsche Aidshilfe vor falschen Schlussfolgerungen gewarnt. Sprecher Holger Wicht sagte, es sei wichtig, dass keine Panik und unangemessene Ängste entstünden. Durch die Erfahrungen mit HIV fürchte man die Stigmatisierung schwuler Männer und Menschen aus Afrika.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es bis Samstag über 90 bestätigte Infektionen in Ländern, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. In Deutschland wurden bisher drei Infektionen mit Affenpocken nachgewiesen - ein Fall in Bayern und zwei Fälle in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.