In Europa sind zwischen 2018 und 2020 insgesamt 18.292 unbegleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche als verschwunden gemeldet worden, nachdem sie in staatlicher Obhut waren.

Das berichtet der Sender RBB unter Berufung auf eine gemeinsame Datenanalyse unter anderem mit dem britischen "Guardian" und dem niederländischen Rundfunk. Die meisten der verschwundenen Minderjährigen stammten demnach aus Marokko, Algerien und Eritrea. Dem Bericht zufolge wurden in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamts in dem Zeitraum 7.806 unbegleitete Minderjährige als vermisst gemeldet, 7.082 tauchten aber wieder auf. Weiterhin als vermisst gelten 724 Jungen und Mädchen. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Hofmann, zeigte sich empört. Dass das BKA an vielen Stellen im Dunkeln tappe, sei aus Kinderschutzgründen ein Skandal.



Die euorpaweite Analyse offenbarte zudem einen eklatanten Unterschied der nationalen Statistiken. So erheben Frankreich, Dänemark und Rumänien gar keine Daten zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Bulgarien unterscheidet nicht zwischen begleiteten und allein reisenden Jungen und Mädchen.

