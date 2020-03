EU-Innenkommissarin Johansson will in der kommenden Woche mit der griechischen Regierung über eine Lösung für unbegleitete Flüchtlingskinder in dem Land beraten.

Nach Angaben der EU-Kommission geht es dabei zum einen um eine Weiterreise der Kinder in Mitgliedstaaten, die junge Migranten aufnehmen wollen. Zum anderen sollen dauerhafte Lösungen für jene Kinder gefunden werden, die in Griechenland bleiben. Die Kommission versprach Griechenland und den anderen EU-Staaten dafür eine erhöhte finanzielle und praktische Unterstützung.



Derzeit leben nach Kommissionsangaben auf den griechischen Inseln rund 42.000 Migranten, darunter ungefähr 5.500 unbegleitete Minderjährige.



Unter anderem hatten sich Luxemburg, Finnland und Frankreich für eine Aufnahme junger Flüchtlinge ausgesprochen. Auch mehrere deutsche Städte hatten sich dazu bereiterklärt.