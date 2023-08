Der pakistanische Politiker Anwaar-ul-Haq Kakar (AFP / BANARAS KHAN)

Bis zur geplanten Parlamentswahl soll der weitgehend unbekannte Senator Kakar die Regierungsgeschäfte führen. Formal muss der pakistanische Präsident Alvi die Nominierung absegnen. Die Benennung Kakars gilt als Kompromiss zwischen dem Regierungsbündnis und der Oppositionspartei PTI. Am Mittwoch hatte der Präsident der vorzeitigen Auflösung der Nationalversammlung zugestimmt und damit Neuwahlen ermöglicht. Sie müssen innerhalb von 90 Tagen stattfinden, einen Termin gibt es noch nicht.

Pakistan steckt in einer Wirtschaftskrise, zudem liefern sich Regierung und Anhänger des früheren Premierministers Khan seit Monaten einen Machtkampf. Khan war vergangene Woche in einem Korruptionsverfahren zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Kritiker sehen das Vorgehen gegen ihn als politisch motiviert an.

