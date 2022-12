Mondmission Artemis 1

Die "Orion"-Raumkapsel der NASA im Weltraum während der Artemis-I-Mission. (- / Nasa / dpa / -)

Sie landete vor der Küste Mexikos im Pazifik. Von dort aus soll sie in den Hafen von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien gebracht werden.

Die Mission "Artemis 1" war am 16. November gestartet. Die Raumkapsel Orion erledigte der Nasa zufolge ihre Aufgaben erfolgreich, darunter den Vorbeiflug am Mond und das Einschwenken in die Umlaufbahn.

Mit dem Programm sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen. Auf einen ersten bemannten Flug um den Mond herum soll ein weiterer bemannter Flug inklusive Mondlandung folgen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.