Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts von Nordwesten nach Osten ausbreitender Regen. Im Süden teils gering bewölkt mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Schauer oder Gewitter, an den Küsten und im Osten teils kräftiger. Am Nachmittag auch im Süden Schauer und lokal Gewitter, dann im Westen und in der Mitte Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. Temperaturen 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden häufig Schauer oder kurze Gewitter. An den Alpen anfangs Regen. Sonst wechselnd bewölkt mit größeren Auflockerungen. 17 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.