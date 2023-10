Herbstlaub (picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten im Tagesverlauf abziehender Regen und zunehmend aufgelockerte Bewölkung. Sonst unterschiedlich bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen meist stark bewölkt und stellenweise etwas Regen. Im Osten locker bewölkt, südlich der Donau längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 10 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von Westen her Regen, später am Rhein Auflockerungen. Im Osten wechselnd wolkig. 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.