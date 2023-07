Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Die Vorhersage:

Unterschiedlich bewölkt, gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter. Örtliche Unwetter mit Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen. Höchstwerte in der Westhälfte 19 bis 26, in der Osthälfte 21 bs 30 Grad. Morgen in der Nordhälfte nur einzelne Schauer, an den Küsten längere sonnige Abschnitte. In er Südhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Temperaturen 18 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch bei wechselnder bis starker Bewölkung Schauer und kurze Gewitter. 17 bis 22 Grad.

