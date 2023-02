Wetter

Unbeständig und zeitweise stürmisch

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei Tiefstwerten von plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tage wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern, teils mit Graupel, vereinzelt auch kurze Gewitter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.

01.02.2023