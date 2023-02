Wetter

Unbeständig und zeitweise stürmisch

Das Wetter: Nachts bedeckt mit Schauern. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag im Westen meist stark bewölkt mit Schauern. Im Osten teils heiter. Im Bayerischen Wald und an den Alpen Dauerschneefall. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

01.02.2023