Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts bedeckt mit Schauern. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Am Tag im Westen meist stark bewölkt mit Schauern. Im Osten teils heiter. Im Bayerischen Wald und an den Alpen Dauerschneefall. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag viele Wolken und vor allem in der Osthälfte Regen. An den Alpen etwas Schnee. 6 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.