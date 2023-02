Wetter

Unbeständig und zeitweise stürmisch

Das Wetter: Im Lauf der Nacht verbreitet Regen, von Westen her nachlassend. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag stark bewölkt mit Schauern, im Norden später nachlassend. Im Süden kaum Regen, an den Alpen vorübergehend geringere Schneefälle. Temperaturen 6 bis 11 Grad.

02.02.2023