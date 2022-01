Wetter Unbeständig und zunehmend stürmisch, 7 bis 15 Grad

Das Wetter: Nachts wechselnd bis stark bewölkt mit Regen, im Nordwesten und Westen einzelne Gewitter mit Sturmböen. Tiefstwerte 10 bis 5, im Bergland um 3 Grad. In Böen starker bis stürmischer Wind, auf den Berggipfeln teils orkanartige Böen. Am Tage weiter bewölkt und unbeständig mit Schauern oder Gewittern, in hohen Lagen teils orkanartige Sturmböen. 7 bis 15 Grad.

03.01.2022