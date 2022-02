Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte Regen, in der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. An der Nordsee und im höheren Bergland Sturmböen. Am Tag verbreitet Regen. Südlich der Donau zunächst etwas Sonne, später auch dort aufkommende Niederschläge. Temperaturen 4 bis 10 Grad. In der Mitte und im Süden verbreitet Sturmböen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselhaft mit Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern, von Norden und Westen nachlassend. Dort später auch sonnige Abschnitte. 3 bis 9 Grad. An der See und im Bergland Sturmböen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.