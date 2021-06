Nach einem Medienbericht über den Kauf von Millionen mangelhaften Corona-Schutzmasken durch das Bundesgesundheitsministerium nimmt der Druck auf Ressortchef Spahn zu. Für Kritik unter anderem vom Koalitionspartner SPD sorgt vor allem ein Bericht des "Spiegel" über zwischenzeitliche Ministeriumspläne, die unbrauchbaren Masken an Hartz-Vier-Empfänger, Obdachlose und Menschen mit Behinderungen abzugeben.

Dazu sagte SPD-Generalsekretär Klingbeil dem Nachrichtenmagazin, die Vorgänge im Ministerium seien ungeheuerlich und menschenverachtend. Die Linken-Vorsitzende Wissler erklärte, ein Minister, der bereit sei, vulnerable Gruppen bewusst zu gefährden, sei nicht mehr tragbar. Von der FDP hieß es, Spahn müsse entweder glaubhaft dementieren oder Konsequenzen ziehen. Der Sozialverband VdK kritisierte, das Verhalten im Ministerium zeuge von einem inakzeptablen Menschenbild.



Spahn hatte die Masken laut dem "Spiegel-"Bericht im Frühjahr 2020 für mehr als eine Milliarde Euro aus China kaufen lassen, obwohl sie keine europäischen Prüfzeichen hatten. Grund war der Masken-Mangel in Deutschland. Sein Ministerium teilte heute mit, bei der Beschaffung von medizinischem Material sei auch in der damaligen Notlage strikt auf Qualität geachtet worden. Auch bei der kostenlosen Masken-Abgabe an Einrichtungen der Obdachlosenhilfe sei jederzeit der bestmöglichste Schutz der Menschen im Vordergrund gestanden. Es seien zudem nie Maskenbestände des Bundes an Hartz-Vier-Bezieher abgegeben worden.

