Der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, äußerte sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und die Klimakrise im Deutschlandfunk . Vor diesem Hintergrund braucht es laut Steiner eine grundlegende Reform der Vereinten Nationen. Das beginne damit, dass man schon in Friedenszeiten sicherstelle, dass die Institutionen und Mechanismen der UNO effektiv arbeiten könnten. Bisher würden die Vereinten Nationen als Feuerwehr oder Krankenwagen erst dann hinzugeholt, wenn es schon zu spät sei. In dieser Hinsicht hänge das Instrumentarium der UNO der Realität hinterher.