Der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms UNDP, Steiner, hat davor gewarnt, im Kampf gegen die Klimaerwärmung nachzulassen. Die Investitionen in saubere Energien und öffentliche Transportsysteme nach der Finanzkrise 2008 hätten gute Ergebnisse gezeigt, sagte er im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Kohlekraftwerke und Automobilität seien hingegen eine Investition in die Vergangenheit statt in die Zukunft. Vorstellbar sei, dass Länder, die ihrer Verantwortung zum Schutz des Weltklimas nicht nachkämen, Nachteile im Welthandel hinnehmen müssten, etwa über höhere CO2-bezogene Zolltarife, meinte Steiner.



Er wies zudem Vorwürfe zurück, einzelne Regierungen bestimmten den Kurs der UNO-Organisationen. Jedes Land habe nur eine Stimme, betonte Steiner. Was in den letzten Wochen dazu gesagt worden sei, in Bezug auf China, die USA oder andere Länder, sollte man nicht überbewerten. Natürlich übten Regierungen Einfluss aus, je nachdem was sie bereit seien zu finanzieren. Die zentrale Frage sei aber, ob dies transparent geschehe.