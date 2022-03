Man müsse in einer solchen Situation den Menschen zur Seite stehen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt zumindest in der Grundversorgung verdienen könnten, sagte Steiner im Deutschlandfunk . Als Beispiele nannte er die Unterstützung bäuerlicher Betriebe oder Kleinstunternehmen, die oftmals von Frauen geführt würden. Steiner zeichnete ein düsteres Bild von der Lage in Afghanistan unter der Herrschaft der islamistischen Taliban. Das Land befinde sich volkswirtschaftlich im freien Fall, sagte Steiner. Die meisten Menschen in dem Land lebten unter der Armutsgrenze.