Wer in Sachsen wohnt, muss ab morgen beim Einkaufen eine Maske tragen, in Mecklenburg-Vorpommern ist das ab übernächstem Montag Pflicht. In anderen Bundesländern, zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland, die von der Corona-Pandemie aktuell am stärksten betroffen sind, gibt es nur eine Empfehlung: Masken sollten getragen werden, müssen aber nicht.

Wer blickt da noch durch? Verständlich, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Zeitungsinterview die Bundesländer mahnt: Wir sollten nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen.

Auf den ersten Blick hat er recht: Das bundesweit scheinbar wirre Regelwerk zu Corona-Maßnahmen und -Beschränkungen mutet bisweilen unfair an: In einem Land dürfen nur Familien zusammen raus, im anderen auch zwei Freunde, wieder im anderen auch entfernte Verwandte, was zu größeren Gruppentreffen führte. Warum also haben manche Bürger mehr Freiheiten als andere? Oder, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Warum werden manche Bürger besser geschützt?

Für diese Frage lohnt ein zweiter, ein längerer Blick. Deutschland ist ein föderaler Staat, seit jeher schauen die Landesregierungen zuallererst auf ihr Gebiet und dann erst auf den Bund. Jetzt in der Krise wird das besonders deutlich – und ist besonders wertvoll.

Denn nicht jede Region in Deutschland ist gleich stark von der Corona-Pandemie betroffen. Bayern und Baden-Württemberg zählen – Stand heute, nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts – mehr als 250 Fälle pro 100.000 Einwohner, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nur etwa ein Fünftel davon. Außerdem haben die Regionen ganz unterschiedliche Voraussetzungen: Die Krankenhausdichte in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel höher als in Brandenburg.

Wettstreit um den besten Corona-Krisenmanager?

Das Beispiel zeigt: Verantwortliche müssen in manchen Regionen weitaus strengere Maßnahmen ergreifen als in anderen – und sie jetzt auch länger noch aufrecht erhalten.

Dass das nun aber offenbar aussieht, wie ein "Hühnerhaufen" liegt wohl nicht an der Uneinheitlichkeit, sondern eher an mangelnder Transparenz. Die Entscheidungen müssen eben gut begründet – und vor allem offen erklärt werden. Sonst entsteht noch der Eindruck, es gebe hier nicht nur einen wirren Hühnerhaufen, sondern: Einen Hahnenkampf. Einen Wettstreit um den besten Corona-Krisenmanager.

Diese Situation hatten wir schon einmal – zu Beginn der harten Maßnahmen, Mitte März, als Bayerns Landeschef Markus Söder früher als andere die Schulschließungen und später auch Ausgehbeschränkungen verkündete. Und Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet diese Alleingänge kritisierte.

Dass die beiden – der eine offener, der andere eher hinter vorgehaltener Hand – als die nächsten Kanzlerkandidaten der Union gehandelt werden, hat der Debatte um die Corona-Maßnahmen sicherlich nicht geholfen.

Solidarität und ein neu entdecktes Gemeinschaftsgefühl

Denn solch politische Diskussionen lenken ab vom Wesentlichen: Der Bewältigung der Corona-Pandemie. Bisher hat es Deutschland gut durch die Krise geschafft. Die Bevölkerung steht in großer Mehrzahl hinter den Maßnahmen und hält sich daran. Sie scheint geleitet von Solidarität und einem neu entdeckten Gemeinschaftsgefühl, nach dem Motto: Wir halten zusammen, alle füreinander.

Das darf jetzt – wenn es um die Lockerungen geht – nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wenn von den Entscheidungen, die Mitte der Woche mit der Bundeskanzlerin vereinbart wurden, abgewichen wird, dann muss das offen und transparent erklärt werden.

Warum also Maskenpflicht in einem, aber nicht im anderen Bundesland? Warum sind Schüler in Hessen und Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr vom "Sitzenbleiben" befreit, in Rheinland-Pfalz aber nicht? Warum dürfen Warenhäuser in Berlin vielleicht doch wieder öffnen, in Brandenburg aber bleiben sie zu?

Deutschland profitiert in der Krise bisher davon, nicht einem starren Zentralismus unterworfen zu sein, sondern föderal flexibel auf die Ausbreitung des Virus reagieren zu können. Jetzt allerdings, da die Durchhaltekraft der Menschen langsam nachlässt, die wirtschaftlichen Sorgen größer und größer werden, jetzt ist es umso wichtiger, regionale Sonder-Maßnahmen gut zu erklären – und zu begründen. Damit klar ist: Diese regionalen Besonderheiten machen uns in Deutschland stark – und sind nicht politisch motiviert.