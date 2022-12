Brüsseler EU-Gipfel

Flaggen der europäischen Union vor dem Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Es könnten etwa Garantien, Kredite oder Subventionen bereitgestellt und die Regeln für staatliche Beihilfe "vereinfacht" werden. Der belgische Ministerpräsident De Croo warnte, man befinde sich in Europa an einem Punkt, an dem man Gefahr laufe, desindustrialisiert zu werden.

Die Bundesregierung ist hier deutlich verhaltener. Finanzminister Lindner hatte zuvor eindringlich vor einem Subventionswettlauf und einem "Handelskrieg" mit den USA gewarnt.

Wien verlangt Grenzzäune

Österreich forderte auf dem Gipfel die EU zur Finanzierung von Grenzzäunen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn auf. Bundeskanzler Nehammer sagte in Brüssel, man müsse endlich das Tabu Zäune brechen. Zuletzt seien 75.000 Menschen in die EU eingereist und hätten diese bis nach Österreich durchquert, ohne registriert zu sein. Dies stelle ein Sicherheitsproblem dar, das gelöst werden müsse.

Auch Streit um Gaspreisdeckel auf der Tagesordnung

Auf dem Gipfel geht es außerdem um die Maßnahmen in der Energiekrise. Bundeskanzler Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 Staaten im Streit über einen europäischen Gaspreisdeckel bald eine Einigung erzielen werden.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei EVP, Weber (CSU), sagte im ZDF, die EU hätte die Marktmacht, um den Preis zu senken - und deswegen brauche es auf dem heutigen Gipfeltreffen in Brüssel Ergebnisse. Weber ergänzte, auf den Weltmärkten müsse Europa deutlich mehr für Gas bezahlen als beispielsweise Asien. Deshalb sei eine Intervention notwendig.

