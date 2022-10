Bundesregierung

Das Kernkraftwerks Isar 2 soll neben Neckartwestheim 2 bis April 2023 weiterbetrieben werden. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Entgegen den Planungen von Bundeswirtschaftminister Habeck stand das Thema heute nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte, die Ressortabstimmung zur gesetzlichen Umsetzung der Einsatzreserve der Atomkraftwerke dauere noch an. Zudem habe sich die Koalition noch nicht darauf verständigen können, wie lange die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 am Netz bleiben sollen. Die FDP will einen längeren Weiterbetrieb. Parteichef Lindner sprach sich dafür aus, alle drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis 2024 laufen zu lassen. Zusätzlich müsse geprüft werden, wie viele der bereits abgeschalteten Einrichtungen sicher wieder in Betrieb genommen werden könnten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums sieht vor, Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis April nächsten Jahres weiterzubetreiben. Das Atomkraftwerk Emsland bei Lingen soll wie geplant zum Jahresende abgeschaltet werden.

