Stuttgarts Endo im Laufduell mit den Leverkusenern Adli und Dermirbay. (Tom Weller / dpa )

Die Stuttgarter gingen in der 57. Minute durch Serhou Guirassy in Führung. Leverkusen glich in der 70. Minute durch einen Treffen von Exequiel Palacios aus.

Am Abend findet noch die Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen statt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.