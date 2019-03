Weltweit haben 2,1 Milliarden Menschen keinen ungehinderten Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Dies geht aus dem Weltwasserbericht der Unesco hervor, der in Genf vorgestellt wurde. Demnach haben selbst in Europa und in Nordamerika insgesamt 57 Millionen Menschen keine Wasserleitungen in ihren Häusern. Besonders gering sei der Zugang zu sauberem Wasser bei ohnehin benachteiligten Bevölkerungsgruppen wie Flüchtlingen, Land- und Slumbewohnern sowie solchen, die in Armut lebten. 4,3 Milliarden weltweit könnten zudem keine sauberen Sanitäranlagen nutzen. Der Bericht wurde anlässlich des kommenden Weltwassertags am 22. März vorgestellt.