Flüchtlingskinder haben nach Erkenntnissen der Unesco in vielen Ländern der Welt schlechtere Bildungschancen als einheimische Kinder. Deutschland wird in einem Bericht der Kulturorganisation ausdrücklich für seine Integrationsarbeit gelobt. Die Bertelsmann-Stiftung attestiert "großartige Arbeit".

Der Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung, Kober, sagte im Deutschlandfunk, angesichts von 300.000 Kindern und Jugendlichen, die 2015 nach Deutschland gekommen seien, könne man stolz sein. Kober wies Kritik, dass deutsche Schüler durch Flüchtlingskinder beim Lernen gebremst würden, als nicht haltbar zurück. Schüler mit Fluchthintergrund kämen zunächst in separate Klassen. Es gebe eher die Gefahr, dass sie zu lange von deutschen Kindern getrennt blieben.



Laut dem heute vorgelegten Weltbildungsbericht der Unesco könnte Deutschland aber noch mehr tun. So sollten zum Beispiel 42.000 neue Lehrer eingestellt werden, um die Integration der Flüchtlinge zu verbessern.



Insgesamt sieht die UNO-Organisation das Recht geflüchteter Kinder auf hochwertige Bildung nicht hinreichend gewahrt. In einigen Staaten seien sie sogar aus den nationalen Bildungssystemen ausgeschlossen.



Im Weltbildungsbericht prüft die Unesco jedes Jahr die Forschritte bezüglich der Umsetzung des globalen Nachhaltigkeitsziels, wonach bis 2030 alle Menschen in den Genuss hochwertiger Bildung kommen sollen.