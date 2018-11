Die Unesco hat den Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.

Dies entschied der zuständige Ausschuss der UNO-Kulturorganisation bei einer Sitzung auf Mauritius. Deutschland hatte zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei den Antrag auf Aufnahme gestellt. Beim Blaudruck handelt es sich um ein Färbeverfahren, das im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war. Heute gibt es der Unesco zufolge nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in anderen europäischen Ländern, die das Kunsthandwerk beherrschen.