Die UNESCO hat die Kurstädte Bad Ems, Baden-Baden und Bad Kissingen in die Welterbeliste aufgenommen.

Das zuständige Komitee der UNO-Organisation traf die Entscheidung auf seiner laufenden Online-Sitzung im chinesischen Fuzhou. Auf der Liste des Unesco-Welterbes stehen nach Angaben der Deutschen Unesco-Kommission in Bonn derzeit 1.121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. Von diesen Stätten gelten 53 als bedroht. Deutschland verzeichnet 46 Welterbestätten.



Auf der Tagesordnung stehen insgesamt fünf Bewerbungen mit deutscher Beteiligung: Darunter an diesem Samstag auch noch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt sowie am Sonntag das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms und der Donaulimes als Teil der römischen Grenze. Am Dienstag soll es um den Niedergermanischen Limes gehen.

