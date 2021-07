Die UNESCO hat die deutschen Kurstädte Bad Ems, Baden-Baden und Bad Kissingen zusammen mit acht anderen europäischen Erholungsorten als Welterbe ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurde auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt, die vor allem wegen ihrer Jugendstilbauten berühmt ist. Das zuständige Komitee der UNO-Organisation traf die Entscheidung auf seiner laufenden Online-Sitzung im chinesischen Fuzhou. Die "Großen Bäder Europas" sind Kurorte, die vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert auf Grundlage ihrer natürlichen Thermalwasserquellen internationale Bedeutung erlangten. Zu den ausgezeichneten Bädern zählen das belgische Spa, Vichy in Frankreich, das englische Bath sowie Karlsbad, Franzensbad und Marienbad in Tschechien.



Das Welterbekomitee tagt noch bis zum 31. Juli. Auf der Tagesordnung stehen noch weitere Bewerbungen mit deutscher Beteiligung: Darunter noch das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms sowie der Donaulimes als Teil der römischen Grenze.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.