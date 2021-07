Die Unesco hat den westlichen Teil des Donau-Limes als neues Welterbe anerkannt. Dieser Teil der Grenzbefestigungen des antiken Römischen Reiches führt unter anderem durch Bayern, Österreich und die Slowakei. Vorausgegangen war ein Streit mit Ungarn, das deshalb jetzt nicht am Welterbe beteiligt ist.

Die Entscheidung zur Aufnahme ins Welterbe gab das zuständige Komitee der Unesco im chinesischen Fuzhou bekannt. Der mehr als 600 Kilometer lange Teil des Limes folgt der Donau entlang der früheren römischen Provinzgrenzen. In seinem bayerischen Abschnitt erstreckt er sich von Bad Gögging im Landkreis Kelheim über Regensburg und Straubing bis nach Passau.



Ungarn war kurzfristig aus dem gemeinsamen Antrag mit Deutschland, Österreich und der Slowakei ausgestiegen. Das Welterbe-Komitee hatte daraufhin die eigentlich für Montag geplante Entscheidung verschoben und zunächst eine Arbeitsgruppe für weitere Beratungen eingerichtet.



Zuvor hatte das Komitee der UNO-Organisation bereits den Niedergermanischen Limes in die Liste aufgenommen. Auch das mittelalterliche jüdische Erbe in Mainz, Worms und Speyer wurde zum Welterbe erklärt.

