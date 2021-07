Die UNESCO entscheidet heute darüber, ob die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt in die Liste der Welterbestätten aufgenommen wird.

Ebenfalls beworben haben sich die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen als Teil historischer Bäder in Europa.



Das Welterbekomitee berät online und in der chinesischen Stadt Fuzhou. Die Sitzung sollte ursprünglich schon im vergangenen Jahr stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Auf der Welterbeliste stehen derzeit mehr als 1.100 Kultur- und Naturstätten in fast 170 Ländern

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.