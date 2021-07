Die Unesco hat weitere deutsche Orte als Welterbe anerkannt. Das Welterbe-Komitee nahm das mittelalterliche jüdische Erbe in Mainz, Worms und Speyer in die Liste auf. Auch der Niedergermanische Limes wurde zum Welterbe erklärt.

Die einstige Außengrenze des Römischen Reichs zu Germanien verlief vor rund 2.000 Jahren am Rhein zwischen dem Süden von Bonn und der Nordsee in den Niederlanden. Bestandteil der Welterbestätte sind der Entscheidung zufolge künftig auch die alten Friedhöfe in Mainz und Worms, die Wormser Synagoge und der Speyerer Judenhof mit seinem mittelalterlichen Ritualbad. Als Welterbe werden Kultur- und Naturstätten von herausragendem universellen Wert ausgezeichnet.



Am Samstag wurden bereits Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als "Große Bäder Europas" ausgezeichnet. Auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt wurde zum Welterbe erkoren.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.