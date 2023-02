Die Organisation der Vereinten Nationen möchte damit auf die weltweite Bedeutung des Radios aufmerksam machen. Es ist nach wie vor das am meisten verbreitete Massenmedium. Die Vereinten Nationen haben den 13. Februar in Erinnerung an die Gründung des "United Nations Radios" im Jahr 1946 ausgewählt.

Bayerns Staatsminister für Medien sagte, Radio verbinde und sei demokratierelevant. Neben Musik und Unterhaltung biete es einem breiten Publikum einen wichtigen und niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und Nachrichten, führte der CSU-Politiker aus. Verlässliche Informationen und Qualitätsjournalismus seien für die Teilhabe an der Gesellschaft und bei der Bekämpfung von Desinformation entscheidend.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.