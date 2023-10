Krieg im Nahen Osten

Die UNESCO teilte mit , seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel und den Gegenangriffen des israelischen Militärs seien 200 Schulen im Gazastreifen beschädigt worden. Das entspreche 40 Prozent aller Schulen dort. Insgesamt lebten in dem Gebiet mehr als 600.000 Schülerinnen und Schüler sowie gut 22.000 Lehrkräfte. Sie alle seien in einer extrem verletzlichen Position. Die UNESCO betont, alle Akteure seien verpflichtet, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten.