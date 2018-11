Flüchtlingskinder haben nach Erkenntnissen der Unesco generell schlechtere Bildungschancen als einheimische Kinder.

In einigen Ländern seien sie sogar aus den nationalen Bildungssystemen ausgeschlossen, heißt es im Weltbildungsbericht der Unesco, der in Berlin vorgestellt wurde. Deutschland wird in dem Papier ausdrücklich gelobt für die Integration von Flüchtlingen. Positiv hervorgehoben wird etwa die umfangreiche Sprachförderung in Kindertagesstätten und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse für den Arbeitsmarkt. Wie die Unesco weiter berichtet, ist aber auch in Deutschland ein größeres Engagement nötig, um die schulische Bildung von Flüchtlingskindern zu garantieren. Dazu müssten 42.000 neue Lehrer eingestellt werden.



Im Weltbildungsbericht prüft die Unesco jedes Jahr die Forschritte bezüglich der Umsetzung des globalen Nachhaltigkeitsziels, wonach bis 2030 alle Menschen in den Genuss hochwertiger Bildung kommen sollen.