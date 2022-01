Künftig sollen Nutzerinnen und Nutzer von Tiktok, die sich für das Thema Holocaust interessierten , in den Suchergebnissen als erstes einen Hinweis auf eine Informationsseite sehen. Dabei handelt es sich um das Angebot aboutholocaust.org, das in 19 Sprachen über den Völkermord der Nationalsozialisten an rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden informiert.