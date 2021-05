Zahlreiche Länder wollen die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beim Klima- und Umweltschutz stärken.

Dazu verabschiedeten sie zum Abschluss einer dreitägigen Unesco-Konferenz eine "Berliner Erklärung". Bundesbildungsministerin Karliczek sagte, es gehe darum, Wissen zu vermitteln, wie man den Planeten als lebenswerten Ort erhalten und Herausforderungen wie den Klimawandel bewältigen könne. Bildung für Nachhaltigkeit müsse etwa in Lehrpläne, in die Lehrerausbildung, aber auch in außerschulische Bildungsaktivitäten integriert werden.



Rund 2.500 Teilnehmende aus mehr als 130 Ländern hatten an der von der Unesco und dem Bundesministerium ausgerichteten digitalen Konferenz teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.