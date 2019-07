Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge/Krusnohorí als Weltkulturerbe anerkannt.

Wie das Unesco-Welterbekomitee in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mitteilte, wurde das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen in Tschechien am Samstag auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf.



Auch eine 6.600 Jahre alte Aquakulturanlage der australischen Ureinwohner ist zum Welterbe erklärt worden. Das komplexe System aus Wehren, Kanälen und Teichen im Südwesten des Bundesstaates Victoria sei älter als die Pyramiden in Ägypten, hieß es.



Der Donaulimes in Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn wird vorerst nicht Weltkulturerbe. Ungarn änderte den gemeinsamen Antrag der vier Länder zum besondern Status der Überreste der einstigen römischen Militärgrenze kurzfristig ab. Auch der Antrag, die Großglockner Hochalpenstraße in die Liste aufzunehmen, scheiterte zunächst.