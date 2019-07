Das Welterbekomitee der Unesco hat sieben Kultur- und Naturstätten als Welterbe anerkannt.

Neu auf der Welterbeliste stehen unter anderem die antiken Stätten von Babylon im Irak. Das UN-Komitee erkannte bei seiner Tagung in Baku den außergewöhnlichen und universellen Wert der Stadt aus der Perserzeit an. Der Irak hatte seit mehr als dreißig Jahren versucht, die ehemalige Metropole des antiken babylonischen Reichs auf die Liste zu bringen.



Zu den schützenswerten Schätzen der Erde gehören künftig auch der Nationalpark Vatnajökull, eine Vulkanregion, die über zehn Prozent der Fläche Islands bedeckt, die Französischen Südgebiete und -meere im südlichen Indischen Ozean und die Hyrkanischen Wälder im Iran, die sich über rund 850 Kilometer entlang der Südküste des Kaspischen Meeres erstrecken. Darüber hinaus erhielten auch die Historischen Stätten der Eisenverhüttung in Burkina Faso und die Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres und des Golfes von Bohai in China die begehrte Auszeichnung.



Insgesamt berät das Welterbekomitee noch bis Mittwoch über die Aufnahme von 35 nominierten Stätten in die Welterbeliste. Am Wochenende stehen auch die deutschen Bewerbungen zur Debatte. Dabei handelt es sich um die Montanregion Erzgebirge/Krusnohori (Tschechien), das Augsburger Wassermanagement-System und die alte römische Militärgrenze - der sogenannte Donaulimes. Der gemeinsam mit Österreich, der Slowakei und Ungarn eingereichte Antrag zum Donaulimes droht jedoch zu scheitern, weil Budapest diesen noch abändern will.