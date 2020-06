Mehr als eine Viertelmilliarde Kinder weltweit haben keinen Zugang zu Bildung. Laut einem Bericht der Unesco hat die Corona-Krise die Lage für Benachteiligte noch verschärft. Doch die Hauptursache für fehlende Chancengleichheit bleibt die Armut.

Dem in Paris veröffentlichten Weltbildungsbericht zufolge erhalten mittellose oder besonders gefährdete Schüler in 40 Prozent der ärmsten Länder während der Pandemie keine Unterstützung. Insgesamt waren mehr als 90 Prozent aller Lernenden weltweit von Schulschließungen betroffen.



Bereits vor der Coronavirus-Pandemie sei die Ungleichheit massiv gewesen, heißt es in der Studie der UNO-Kulturorganisation. Danach hatten 2018 weltweit fast 260 Millionen Kinder und Jugendliche gar keinen Zugang zu Bildungsangeboten. Als größte Hürde für Chancengleichheit wird die Armut genannt. Auch werde Minderheiten, Geflüchteten und Kindern mit Behinderung vielerorts der Zugang zu hochwertiger Bildung verwehrt.