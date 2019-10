Weltweit werden bis 2030 rund 69 Millionen Lehrerinnen und Lehrer benötigt.

Nach Angaben der Unesco fehlen insbesondere in Afrika südlich der Sahara Lehrkräfte. Mehr als zwei von drei Ländern dort hätten akute Engpässe. Auch in Deutschland müsse nachgebessert werden, erklärte die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Böhmer. Die Bundesländer müssten dringend in die Ausbildung und Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer investieren. Nach Schätzungen der Bertelsmann-Stiftung wird die Zahl der Grundschüler bis 2025 auf 3,2 Millionen steigen. In sechs Jahren könnten dann allein in dieser Schulform mehr als 26.000 Lehrkräfte fehlen.