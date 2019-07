Die Unesco hat das Wassermanagement-System in Augsburg als Welterbe anerkannt.

Wie das zuständige Komitee in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mitteilte, wird das historische Wassersystem, das einst von den Römern gegründet wurde, in die Liste schützenswerten Erbes aufgenommen. Die Konstruktion war von den Römern entwickelt worden und staute das Wasser aus drei Flüssen so auf, dass es in Kanälen das gesamte Stadtgebiet erreichte. Ende des Mittelalters entwickelten Ingenieure ein Verfahren, um mit Hilfe von Wasserrädern und Hubkolbenpumpen das Wasser in die Oberstadt zu leiten.



Auch die Montanregion Erzgebirge/Krusnohorí ist jetzt Welterbe. Deutschland und Tschechien hatten den Antrag gemeinsam für die Regionen Sachsen und Böhmen gestellt und darin auf die jahrhundertelange Bergbau-Tradition des Erzgebirges verwiesen. In der Grenzregion wurde ab dem 15. Jahrhundert Silber abgebaut, später Uran.



Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Müntefering, wertete das Votum für die gemeinsame Bewerbung von Deutschland und Tschechien als wichtiges europäisches Signal. Es zeige die enge kulturelle Verflechtung der Länder.



Der Donaulimes in Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn wird vorerst nicht Weltkulturerbe. Ungarn änderte den gemeinsamen Antrag der vier Länder zum Besonderen Status der Überreste der einstigen römischen Militärgrenze kurzfristig ab. Auch der Antrag, die Großglockner Hochalpenstraße in die Liste aufzunehmen, scheiterte zunächst.



Auch eine 6.600 Jahre alte Aquakulturanlage der australischen Ureinwohner ist zum Welterbe erklärt worden. Das komplexe System aus Wehren, Kanälen und Teichen im Südwesten des Bundesstaates Victoria sei älter als die Pyramiden in Ägypten, hieß es. Die Anlage habe den in Dörfern aus Steinhütten lebenden Menschen Zucht und Fang von Aalen sowie den Handel mit den Tieren ermöglicht.



Die Aborigines-Organisation "Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation" hatte jahrelang für die Anerkennung des Gebietes als Welterbe durch die Unesco gekämpft.