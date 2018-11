Bei Rettungseinsätzen kommt es oft zu Verzögerungen, weil die Autofahrer keine Gasse bilden.

In vier von fünf Fällen sei die Rettungsgasse durch Fahrzeuge blockiert, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes. Der durchschnittliche Zeitverlust liege bei fünf Minuten. Für einen Patienten, der reanimiert werden müsse, könne dann jede Hilfe zu spät sein. Bislang wird die Behinderung von Rettungseinsätzen mit einem Bußgeld von bis zu 320 Euro belegt. Niedersachsens Innenminister Pistorius sagte, möglicherweise müsse man über eine Verschärfung der Strafen nachdenken. In anderen europäischen Ländern wie beispielsweise in Österreich würden Sanktionen von über 2.000 Euro verhängt.