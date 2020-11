Nach dem tödlichen Unfall durch eine umgestürzte Lärmschutzwand auf der Autobahn 3 bei Köln gibt es Hinweise auf weitere Baumängel.

Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilte, konnten die Lärmschutzplatten 2007 auf der Baustelle offenbar nicht mit den vorgesehenen Halterungen aus Edelstahl befestigt werden, weil dafür kein Platz gewesen sei. Die ausführende Firma habe daher bewusst zur Befestigung eine geschweißte Konstruktion gewählt, die so in der Ausführungsplanung nicht vorgesehen war. Sechs weitere Bauplatten seien auf der A3 betroffen und müssten nun schnellstmöglich ausgetauscht werden. Wie es heißt, werden in NRW weitere Lärmschutzwände mit ähnlichen Konstruktionen überprüft. Das Bundesverkehrsministerium sei informiert worden, um bundesweit ähnliche Konstruktionen zu ermitteln.



Auf der A3 hatte sich vergangene Woche eine vier bis fünf Tonnen schwere Betonplatte aus einer Lärmschutzwand gelöst und war auf das Auto einer 66-Jährigen gestürzt. Sie starb bei dem Unfall.

