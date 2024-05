Staatsmedien

Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Raisi an Bord ist nach einem Bericht des Staatsfernsehens in einen Unfall verwickelt gewesen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vahid Salemi)

Der Vorfall ereignete sich iranischen Medienberichten zufolge in der Nähe von Jolfa, einer Stadt an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran. Innenminister Wahidi erklärte, es habe einen Zwischenfall mit einem Helikopter aus der Flotte des Präsidenten gegeben. Rettungskräfte versuchten derzeit zur Unfallstelle vorzudringen. Die Suche werde durch das unwegsame Gelände und starken Nebel erschwert. An Bord des Hubschraubers soll sich nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna auch Außenminister Amirabdollahian befunden haben.

Er und Präsident Raisi hatten zuvor die iranische Provinz Ost-Aserbaidschan besucht und gemeinsam mit dem Präsidenten des Nachbarlandes Aserbaidschan, Aliyev, einen Staudamm eingeweiht.

