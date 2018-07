Istvan Mezei widerspricht allen Klischees, die in Europa nach wie vor von "Zigeunern" gepflegt werden. Als es in den 1990er-Jahren in Osteuropa zu Gewaltexzessen gegen Roma kommt, veranstaltet Istvan Mezei Fußballturniere zwischen Polizei- und Romateams. Danach werden erstmals Roma in den Polizeidienst übernommen. 2012 wird die von ihm geleitete Nationalmannschaft der ungarischen Roma bei der Fußball-EM der Europäischen Minderheiten Vizeeuropameister.

Die Lebensgeschichte eines Fußballverrückten, sein andauernder Kampf gegen die Diskriminierung. Und ein spannendes Panorama von 70 Jahren mitteleuropäischer Geschichte – erstmals erzählt aus der Sicht eines europäischen Rom.

Ein Rom träumt von der Champions League

Die Fußballliga der Roma in Ungarn

Von Mirko Schwanitz



Regie: Wolfgang Rindfleisch

Sprecher: Martin Seifert, Roland Hemmo, Stefan Kaminski und Nadja Schulz-Berlinghoff

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Dlf 2018

Mirko Schwanitz wurde in Halle an der Saale geboren und studierte Journalistik in Leipzig. Er berichtet als freier Korrespondent für unterschiedliche Hörfunksender und Zeitschriften aus Südosteuropa.