Stopp von EU-Geldern

Nach dem Einfrieren der EU-Gelder zeigt sich Ungarn überzeugt davon, dass es die gesamten Zahlungen im April oder Mai erhalten kann. (dpa/Arne Immanuel Bänsch)

Wieso wurden diese Maßnahmen gegen Ungarn verhängt?

Dem Land werden Verstöße gegen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des Willkürverbots der Exekutive zur Last gelegt, die die EU-Kommission wie folgt aufgeschlüsselt hat:

- Es besteht die Sorge, dass EU-Gelder in Ungarn wegen unzureichender Anti-Korruptionsmaßnahmen veruntreut werden könnten.

- Die EU kritisiert, dass Stiftungen in Ungarn nicht den Richtlinien der Europäischen Union unterstellt sind und Vorschriften über Interessenkonflikte nicht für alle Mitglieder von Stiftungen gelten.

- Die EU-Kommission mahnt an, dass es kein unabhängiges Gericht gibt, die Entscheidungen der Staatsanwalt überprüfen sowie gegen Korruption und Betrug vorgehen.

- Laut EU fehlt eine umfassende Korruptionsbekämpfungsstrategie, die auch die wichtigsten Bereiche der Korruptionsprävention abdeckt - vor allem was die Bekämpfung von Korruption auf höchster Ebene betrifft

Welche Tragweite hat die Entscheidung der EU?

Die zurückgehaltene Summe, 6,3 Milliarden Euro, ist um 1,2 Miliarden Euro niedriger als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen. Grund ist, dass einige Mitgliedsstaaten die bisherigen Zugeständnisse Ungarns in dem Streit anerkennen wollten. Die Einigung hat historische Dimension, ein solches Vorgehen gegen einen EU-Staat gab es zuvor noch nie.

Weitere EU-Hilfen an Ungarn in Höhe von 5,8 Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie wurden von den Mitgliedsstaaten dagegen grundsätzlich freigegeben. Allerdings muss Budapest hier noch einige Bedingungen erfüllen.

Welches Einlenken gab es von ungarischer Seite?

Die ungarische Regierung um den rechten Ministerpräsidenten Orban nahm Vetos gegen zwei Vorhaben zurück, die damit auf dem Treffen beschlossen werden konnten: Zum einen verständigten sich die Staatenvertreter auf eine Richtline zur Umsetzung einer internationalen Mindest-Umsatzsteuer von 15 Prozent für große Unternehmen. Diese war im vergangenen Jahr von rund 140 Staaten vereinbart worden und soll verhindern, dass die Konzerne Gewinne in Steueroasen verlagern.

Zum anderen wurden weitere Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 18 Milliarden Euro bewilligt. Die Übereinkünfte bedürfen noch der formalen Zustimmung der jeweiligen Regierungen.

Wie steht Deutschland zu den Maßnahmen?

Die Bundesregierung hatte bereits in den letzten Tagen ihre Zustimmung zum Vorgehen gegen Ungarn signalisiert. "Hier geht es um unsere Werte, um unsere Rechtsstaatlichkeit als Europäische Union im Ganzen", sagte Außenministerin Baerbock am Rande eines Treffens mit Kolleginnen und Kollegen der anderen EU-Mitgliedstaaten in Brüssel. Als Bundesrepublik unterstütze man "die sehr guten Vorschläge der EU-Kommission".

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt muss noch die qualifizierte Mehrheit dem Zurückbehalten der 6,3 Milliarden Euro zustimmen, das heißt, mindestens 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Diese Voraussetzung ist nach der Einigung im Ausschuss der ständigen Vertreter erreicht. Sie soll nun schriftlich bis zum EU-Gipfel am Donnerstag beschlossen werden.

Doch auch Ungarns EU-Chefunterhändler Navracsics zeigte sich hoffnungsvoll: Man werde die volle Summe der EU-Zahlungen im April oder Mai "mit großer Sicherheit" abrufen können.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.