Die EU-Kommission protestiert gegen das ungarische Gesetz, das Informationen über und Darstellungen von Homosexualität verbietet. Das Gesetz sei eine Schande, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union.

Sie habe die zuständigen Kommissare daher gebeten, einen Brief zu senden und den rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen. Zugleich deutete von der Leyen weitere Maßnahmen an: Sie werde alles einsetzen, was in der Macht der Kommission stehe, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. 13 EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten die Kommission aufgefordert, in dieser Sache gegen Ungarn vorzugehen.



Das vom ungarischen Parlament verabschiedete Gesetz untersagt es, Jugendlichen Informationen über Homosexualität und Transgender zugänglich zu machen. Aus Protest dagegen wollte die Stadt München heute Abend beim EM-Spiel gegen Ungarn das Stadion in Regenbogenfarben beleuchten. Die UEFA untersagte das. Infolge der Kontroverse hat der ungarische Ministerpräsident Orban nach Informationen von ARD und dpa seine Reise zu dem Spiel abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.