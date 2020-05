Die Ausgangsbeschränkungen in Ungarn werden am Montag auch in Budapest aufgehoben.

Das teilte Ministerpräsident Orban mit. Im Rest des Landes gelten sie schon seit zwei Wochen nicht mehr. Abstandsregeln und Maskenpflicht bleiben aber in ganz Ungarn in Kraft. In Budapest hatte es die meisten Corona-Erkrankungen gegeben. Zuletzt ging die Zahl der Infektionen aber stark zurück. In Ungarn sind knapp 3.500 Menschen positiv getestet worden. Knapp 450 Menschen starben an oder mit dem Virus.